Комната для VAR есть только у «Краснодара»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФСрассказал об использовании(VAR) в матчах Кубка России.

Система VAR пока не может быть внедрена масштабно в России fifa.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Уже вчера на исполкоме РФС было принято решение, что девять матчей, полуфинальные четыре матча и финал Кубка России, а также стыковые проведём с VAR. Процесс пошел.

На стадионе "Краснодара" специальная комната уже оборудована. Про "Спартак" я читал только в средствах массовой информации. Опять же, должно идти все шаг за шагом. Нужно провести тест. Вы же видели даже по Кубку мира, что это все непросто.

Комната должна быть оборудована. Где она будет на стадионе или оборудуют какой-то специальный центр. Пока есть только один шаг — комната в "Краснодаре". Пока можем говорить только об этом.

Сейчас принято решение по поводу девяти матчей. Я должен сделать так, чтобы к ним у нас были люди, которые имеют квалификацию. Они должны сидеть в этой комнате и провести тестовые матчи в режиме онлайн, чтобы это было закреплено официально», — цитирует Егорова «Чемпионат». 0