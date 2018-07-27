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    ЦСКА получит бонус от перепродажи Головина

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    ЦСКА получит бонус от перепродажи полузащитника Александра Головина из «Монако».

    Роман Бабаев
    Роман Бабаев
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    Об этом сообщил генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев.

    «Да, ЦСКА будет иметь определенный процент от последующей продажи Александра», — сказал Бабаев «Спорт-Экспрессу».

    Также Бабаев подтвердил, что сумма трансфера игрока — около 30 миллионов евро: «Вы знаете, что мы никогда не разглашаем суму трансфера. Но цифры, которые фигурировали в прессе, в целом очень близки к действительности. Да, я считаю, что это адекватная сумма за Сашу. Это рекорд вообще для российских футболистов, которые уезжали в Европу. Считаю, Александр этого заслужил. Уверен, через какое-то время "Монако" сможет значительно дороже продать Головина, если, конечно, поставит перед собой такую цель».

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