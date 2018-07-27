Бабаев: «Монако», а не «Челси» — это выбор Головина

Генеральный директорпрокомментировал трансфер

«Почему "Монако", а не "Челси"? Это был выбор Саши. Причем очень непростой. Согласитесь, не каждый день российские футболисты оказывается в ситуации, когда нужно выбирать между такими большими клубами. Понятно, что английский чемпионат — сильнейший в Европе, а "Челси" — гранд.

Еще и "Ювентус" претендовал на Головина. Поэтому Александру здесь не позавидуешь. Ему пришлось серьезно подумать, все взвесить прежде, чем принять окончательное решение. На наш взгляд, Саша поступил абсолютно правильно», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

«Очень сложно после России оказаться в жестком, сильном английском чемпионате. Думаю, в "Монако" у него будет больше возможностей себя проявить. Там у него будет, что называется, право на ошибку. Однако, уверен, что через какое-то время, если Саша будет продолжать прогрессировать, то большие клубы, в том числе и "Челси", от него никуда не денется», — также отметил Бабаев.

«Предложения были в принципе сопоставимы, но вариант "Монако" оказался более интересным. Однако, как я уже сказал, окончательный выбор был предоставлен Саше», — добавил гендиректор ЦСКА, подчеркнув, что «Ювентус» также делал предложение по игроку.

Напомним, Головин стал самым дорогим российским футболистом в истории. 0