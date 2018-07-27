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    Бабаев: «Монако», а не «Челси» — это выбор Головина

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал трансфер Александра Головина в «Монако».

    Александр Головин
    Александр Головин
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    «Почему "Монако", а не "Челси"? Это был выбор Саши. Причем очень непростой. Согласитесь, не каждый день российские футболисты оказывается в ситуации, когда нужно выбирать между такими большими клубами. Понятно, что английский чемпионат — сильнейший в Европе, а "Челси" — гранд.

    Еще и "Ювентус" претендовал на Головина. Поэтому Александру здесь не позавидуешь. Ему пришлось серьезно подумать, все взвесить прежде, чем принять окончательное решение. На наш взгляд, Саша поступил абсолютно правильно», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

    «Очень сложно после России оказаться в жестком, сильном английском чемпионате. Думаю, в "Монако" у него будет больше возможностей себя проявить. Там у него будет, что называется, право на ошибку. Однако, уверен, что через какое-то время, если Саша будет продолжать прогрессировать, то большие клубы, в том числе и "Челси", от него никуда не денется», — также отметил Бабаев.

    «Предложения были в принципе сопоставимы, но вариант "Монако" оказался более интересным. Однако, как я уже сказал, окончательный выбор был предоставлен Саше», — добавил гендиректор ЦСКА, подчеркнув, что «Ювентус» также делал предложение по игроку.

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