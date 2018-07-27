Васильев: За Головиным следили давно

Вице-президент и генеральный директорпрокомментировал переход в клуб 22-летнего полузащитника сборной России

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«Мы счастливы, что Головин усилил "Монако". Это очень талантливый молодой игрок, который достойно выступил на ЧМ-2018, хотя мы давно следили за его успехами.

у Александра достаточно опыта и в чемпионате России, и на международном уровне. Конкуренция в борьбе за полузащитника была высокой, но он выбрал именно наш клуб, где есть все условия для дальнейшего прогресса», — цитирует Васильева пресс-служба «Монако».

Ранее экс-лидер ЦСКА подписал контракт с «Монако» на пять лет. 0