Ташаев назвал Карреру очень хорошим мотиватором

«Первое впечатление о Массимо — он очень хороший мотиватор. У него такие экспрессивные установки — это заводит и мотивирует.
Я выбрал "Спартак", потому что этот клуб больше всего был заинтересован во мне. А я сам из Москвы и не хотелось особо никуда переезжать.
Плюс, "Спартак" всегда борется за самые высокие места и играет в еврокубках. Но основной фактор — это заинтересованность клуба во мне.
У "Спартака" всегда одна задача — выигрывать каждый следующий матч. Смысла ежегодно обсуждать, что хочет "Спартак", нет. Хочет максимум.
Я с детства мечтал сыграть в Лиге чемпионов. Когда впервые услышал знаменитый гимн, то мурашки по коже побежали. И это продолжается и сейчас, порой, потому что эмоции из детства. Надеюсь, уже в этом сезоне на поле испытать это чувство», — цитирует Ташаева ТАСС.
24-летний Ташаев по ходу летнего межсезонья перешел из «Динамо» в «Спартак», подписав контракт на четыре года. 0