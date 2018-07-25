ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар. Кадр из игрыFIFA-19: топ-5 особенностей
  • 16:21
    • Богатейший человек Африки намерен приобрести «Арсенал»
  • 15:55
    • «Реал» заинтересован в подписании Кавани
  • 14:45
    • «Рубин» готов вернуть Натхо
  • 14:32
    • ЦСКА покинул лучший бомбардир в истории Единой лиги ВТБ
  • 13:54
    • «Атлетико» подписал вингера сборной Португалии
    Все новости спорта

    Ташаев назвал Карреру очень хорошим мотиватором

    Спартак РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Новичок «Спартака» Александр Ташаев рассказал, почему решил продолжить карьеру в составе «красно-белых».

    Александр Ташаев и Массимо Каррера
    Александр Ташаев и Массимо Каррера
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Первое впечатление о Массимо — он очень хороший мотиватор. У него такие экспрессивные установки — это заводит и мотивирует.

    Я выбрал "Спартак", потому что этот клуб больше всего был заинтересован во мне. А я сам из Москвы и не хотелось особо никуда переезжать.

    Плюс, "Спартак" всегда борется за самые высокие места и играет в еврокубках. Но основной фактор — это заинтересованность клуба во мне.

    У "Спартака" всегда одна задача — выигрывать каждый следующий матч. Смысла ежегодно обсуждать, что хочет "Спартак", нет. Хочет максимум.

    Я с детства мечтал сыграть в Лиге чемпионов. Когда впервые услышал знаменитый гимн, то мурашки по коже побежали. И это продолжается и сейчас, порой, потому что эмоции из детства. Надеюсь, уже в этом сезоне на поле испытать это чувство», — цитирует Ташаева ТАСС.

    24-летний Ташаев по ходу летнего межсезонья перешел из «Динамо» в «Спартак», подписав контракт на четыре года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • В начале большого пути. «Спартак» набирает форму в Австрии
  • 11/07/2018 в 21:57
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
  • 1,52
  • Завтра в 03:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • БАТЭ с победы начнет путь в ЛЧ
  • БАТЭ — ХИК. Прогноз и ставки
  • 1,73
    •
  • Пройдет ли «Аякс» испытание обладателем Кубка Австрии?
  • «Аякс» — «Штурм». Прогноз и ставки
  • 1,75
    •
  • «Селтик» оставит норвежцев с нулем
  • «Селтик» — «Русенборг». Прогноз и ставки
  • 1,59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маурицио Сарри Футбол Сарри взялся за делоОбзор СМИ после первого матча «Челси» под руководством итальянского тренера Вчера в 14:450
  • 09:29
    • Джикия стал вице-капитаном «Спартака»
  • 09:18
    • Канадский тренер заключил контракт с ФХР и СКА
  • 08:41
    • «Монако» объявил об уходе Моутинью
    Алексей и Василий Березуцкие Футбол Березуцкие ушли накануне большой перестройки ЦСКАРеакция спортивных СМИ на завершение защитниками ЦСКА спортивной карьеры Вчера в 01:380
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Шахтер» победит в Чернигове
  • 6,35
    •
  • 16:52
    • Ташаев назвал Карреру очень хорошим мотиватором
  • 16:38
    • «Севилья» приобрела защитника «Сельты»
  • 16:09
    • Бывшему президенту «Барселоны» грозит 11 лет тюрьмы
    Пеп Гвардиола Футбол Вызов принят. Какие задачи ждут топ-тренеров АПЛ в новом сезоне?Рассказываем о вызовах для Гвардиолы, Моуринью, Почеттино, Клоппа, Сарри и Эмери 23/07/2018 в 18:550
  • 08:12
    • Южный рассказал, когда завершит карьеру
  • 07:11
    • Российские футболисты не вошли в символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков
  • 15:35
    • Ивахненко вышла в четвертьфинал турнира в Москве
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие