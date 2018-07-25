Ташаев назвал Карреру очень хорошим мотиватором

Новичок «Спартака»рассказал, почему решил продолжить карьеру в составе «красно-белых».

«Первое впечатление о Массимо — он очень хороший мотиватор. У него такие экспрессивные установки — это заводит и мотивирует.

Я выбрал "Спартак", потому что этот клуб больше всего был заинтересован во мне. А я сам из Москвы и не хотелось особо никуда переезжать.

Плюс, "Спартак" всегда борется за самые высокие места и играет в еврокубках. Но основной фактор — это заинтересованность клуба во мне.

У "Спартака" всегда одна задача — выигрывать каждый следующий матч. Смысла ежегодно обсуждать, что хочет "Спартак", нет. Хочет максимум.

Я с детства мечтал сыграть в Лиге чемпионов. Когда впервые услышал знаменитый гимн, то мурашки по коже побежали. И это продолжается и сейчас, порой, потому что эмоции из детства. Надеюсь, уже в этом сезоне на поле испытать это чувство», — цитирует Ташаева ТАСС.

24-летний Ташаев по ходу летнего межсезонья перешел из «Динамо» в «Спартак», подписав контракт на четыре года. 0