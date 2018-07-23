Ташаев: Легких соперников в Лиге чемпионов нет

Хавбек «Спартака»прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов.

Красно-белые встретятся с победителем пары ПАОК — «Базель» в третьем отборочном раунде этого турнира.

«Пока непонятно, с кем именно сыграем, но легких соперников нет в любом случае. С нетерпением ждем этих матчей.

Для меня сейчас главная задача получать как можно игрового времени. И чтобы не было травм.

С кем из грандов хотелось бы встретиться? Не имеет значения. Для меня все будет в новинку.

Мое дело тренироваться и работать. Рассчитываю ли сыграть с "Оренбургом" с первых минут? Я готов. А решать тренеру», — приводит слова Ташаева «Спорт-Экспресс». 0