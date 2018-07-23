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    Каррера: С «Бенфикой» пришлось бы сложнее, чем c ПАОК или «Базелем»

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    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал итоги жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
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    Соперником «Спартака» в Пути представителей лиг станет победитель противостояния греческого ПАОКа и «Базеля». Греческий и швейцарский клубы определят победителя дуэли 24 июля и 1 августа.

    «Жребий стоит признать удовлетворительными. Никто не говорит, что будет легко против ПАОК или "Базеля", но с "Бенфикой" пришлось бы сложнее.

    Начинаем внимательно изучать потенциальных соперников — в ближайшее время наш наблюдатель слетает на матч греков.

    Пока не очень хорошо знаком с текущим состоянием двух этих команд, хотя я, конечно, в курсе, что швейцарцы уступили на своем поле в 1-м туре своего чемпионата ( "Санкт-Галлену" со счетом 1:2 — Прим. LiveSport.Ru).

    Разумеется, ставим задачу пройти этот раунд, сделаем для этого все возможное. Мы продуктивно провели два сбора, настрой — позитивный.

    В понедельник у футболистов выходной, но уже во вторник возобновляем тренировки. С этого дня к нам присоединятся Зобнин, Кутепов и Самедов», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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