Президент «Ромы» дисквалифицирован на три месяца

УЕФА дисквалифицировал президентана три месяца.

Джеймс Паллотта AS Roma 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Как сообщает BBC, Паллотта отстранен за критику судей после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В частности, президент «Ромы» назвал судейство «клоунадой».

Таким образом, в течение трех месяцев Паллотте будет запрещено исполнять свои обязанности во время еврокубковых матчей. В частности, президент не сможет находиться в технической зоне, подтрибунном помещении, раздевалке команды и общаться с игроками и техническим персоналом.

Наказание вступит в силу с первого тура группового этапа ЛЧ 2018-2019.

Также «Рома» заплатит штраф в размере 19 тысяч евро. 0