Президент «Ромы» дисквалифицирован на три месяца

Джеймс Паллотта
AS Roma
Как сообщает BBC, Паллотта отстранен за критику судей после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В частности, президент «Ромы» назвал судейство «клоунадой».
Таким образом, в течение трех месяцев Паллотте будет запрещено исполнять свои обязанности во время еврокубковых матчей. В частности, президент не сможет находиться в технической зоне, подтрибунном помещении, раздевалке команды и общаться с игроками и техническим персоналом.
Наказание вступит в силу с первого тура группового этапа ЛЧ 2018-2019.
Также «Рома» заплатит штраф в размере 19 тысяч евро. 0