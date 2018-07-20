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    Президент «Ромы» дисквалифицирован на три месяца

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    УЕФА дисквалифицировал президента «Ромы» Джеймса Паллотту на три месяца.

    Джеймс Паллотта
    Джеймс Паллотта
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    Как сообщает BBC, Паллотта отстранен за критику судей после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В частности, президент «Ромы» назвал судейство «клоунадой».

    Таким образом, в течение трех месяцев Паллотте будет запрещено исполнять свои обязанности во время еврокубковых матчей. В частности, президент не сможет находиться в технической зоне, подтрибунном помещении, раздевалке команды и общаться с игроками и техническим персоналом.

    Наказание вступит в силу с первого тура группового этапа ЛЧ 2018-2019.

    Также «Рома» заплатит штраф в размере 19 тысяч евро. 0

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