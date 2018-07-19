ФИФА оштрафовала «Кубань» за долги перед игроками

«Кубани» также установлен дедлайн в 30 дней на то, чтобы расплатиться по задолженностям.
В противном случае с клуба будет автоматически снято шесть очков и на него будет наложен трансферный запрет на один регистрационный период.
В минувшем сезоне Футбольной национальной лиги «Кубань» заняла девятое место в итоговой турнирной таблице, однако клуб не смог пройти лицензирование на участие в лиге в новом сезоне, так как не выполнил требования финансового критерия в связи с задолженностями, накопленными в течение предыдущих лет. 0