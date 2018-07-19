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    ФИФА оштрафовала «Кубань» за долги перед игроками

    Кубань ФНЛ Футбол России Календарь ФНЛ
    Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать футбольный клуб «Кубань» на 15 тыс. швейцарских франков (около 13 тыс. евро ) за задолженности перед игроками, сообщает пресс-служба организации.

    «Кубань»
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    «Кубани» также установлен дедлайн в 30 дней на то, чтобы расплатиться по задолженностям.

    В противном случае с клуба будет автоматически снято шесть очков и на него будет наложен трансферный запрет на один регистрационный период.

    В минувшем сезоне Футбольной национальной лиги «Кубань» заняла девятое место в итоговой турнирной таблице, однако клуб не смог пройти лицензирование на участие в лиге в новом сезоне, так как не выполнил требования финансового критерия в связи с задолженностями, накопленными в течение предыдущих лет. 0

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