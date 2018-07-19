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    Иванович: VAR — лучший бомбардир ЧМ в России

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    Защитник «Зенита» и сборной Сербии Бранислав Иванович высказал мнение о работе видеосистемы VAR на ЧМ-2018 в России.

    Бранислав Иванович
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    «В применении VAR больше плюсов, чем минусов? Мое мнение таково: тут есть хорошие вещи, есть и плохие. Я люблю, чтобы все было по-честному, без обмана. В этом смысле VAR хорош. Но в каждом футбольном матче есть своя интрига. И связанные с ней маленькие футбольные хитрости. А пока лучшим бомбардиром на этом чемпионате мира, думаю, стал VAR.

    Что не понравилось в применении VAR? В будущем мы, конечно, привыкнем к этой системе — все-таки ее применили впервые. На турнире же мое отношение к ней, как защитника, было "50 на 50". Просто иногда контакт игрока обороны с нападающим в штрафной — это еще не пенальти. Но из-за VAR защитники, на мой взгляд, стали гораздо осторожнее. И лишний раз не рисковали, понимая, что делать этого нельзя. Ведь в случае чего VAR все увидит. Волей-неволей перед играми об этом тоже надо было думать, готовится к этому. Что немного мешало», — цитирует Иванович «МатчТВ». 0

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