«Зенит-2» проиграл «Тамбову»

Питерскийпотерпел домашнее поражение от(1:2) в матче первого тура Футбольной национальной лиги.

В составе «Тамбова» голами отличились Олег Чернышов на 12-й минуте и Хызыр Аппаев на 87-й минуте.

За «Зенит-2» единственный мяч уже на 90-й минуте забил Сергей Иванов.

В параллельном матче «Тюмень» на своём поле разгромила калининградскую «Балтику» со счетом 4:1.

Хет-трик в составе хозяев оформил Максим Вотинов, поразивший ворота соперника на 42-й, 44-й и 62-й минутах. Еще один гол забил Артур Малоян на 6-й минуте.

Единственный мяч за калининградскую команду записал на свой счёт Владимир Дядюн, отличившийся на 49-й минуте. 0