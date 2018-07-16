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    Санчес не полетел с «МЮ» в предсезонное турне

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес не полетел с командой в предсезонное турне по Северной Америке из-за проблем с визой.

    Алексис Санчес
    Алексис Санчес
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    Как сообщает BBC, Санчес не получил визу, так как в феврале чилийца приговорили к 16 месяцам тюремного заключения условно за неуплату налогов. США не выдают визы иностранцам, которых признали виновными в налоговом мошенничестве.

    Юристы игрока работают над решением проблемы, однако Санчесу придется пропустить как минимум начало турне.

    Свой первый матч в Северной Америке «МЮ» проведет 20 июля. Соперником манкунианцев станет мексиканская «Америка».

    Также в турне с «МЮ» не полетел Дэйли Блинд, который близок к переходу в «Аякс» 0

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