Сборная Аргентины расторгла контракт с Сампаоли

Ассоциация футбола Аргентины на своем официальном сайте объявила об уходес поста главного тренера национальной команды.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Сампаоли возглавлял сборную Аргентины с 1 июня 2017 года.

Контракт 58-летнего специалиста был рассчитан со сборной Аргентины до 2022 года. СМИ сообщали, что тренер получит 2 миллиона долларов в качестве неустойки.

Сборную Аргентины также покидают тренер по физподготовке Хорхе Дезио и видеоаналитик Матиас Манна.

«Альбиселесте» вылетели с чемпионата мира-2018, проиграв Франции (3:4) в 1/8 финала.

В группе команда заняла второе место в группе, сыграв вничью с Исландией (1:1), проиграв Хорватии (0:3) и победив Нигерию (2:1). 0