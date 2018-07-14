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    Бельгия провела почти идеальный чемпионат мира, считает Азар

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    Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар заявил, что футболисты его команды провели почти идеальный чемпионат мира.

    Эден Азар
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    Сборная Бельгии в субботу обыграла команду Англии в матче за третье место на чемпионате мира со счетом 2:0.

    «Чувствую себя исключительно хорошо. Нам удалось добиться чего-то потрясающего за эти недели. Мы удовлетворены тем, что сделали на поле и за его пределами.

    Дали бельгийцам возможность праздновать. Мы провели почти идеальный чемпионат мира, но теперь нужно смотреть в будущее. Впереди Евро-2020», — цитирует Азара «Р-Спорт».

    Азар забил второй гол и был признан лучшим игроком матча. Впервые в истории бельгийцы заняли третье место на мировом первенстве.

    «Возможно, я достоин звания лучшего игрока чемпионата мира, но главное, что наша команда смогла достичь такого уровня.

    Футбол — это коллективный вид спорта. Мы играем не ради индивидуальных наград. Если меня выберут лучшим игроком чемпионата мира, это будет здорово, но главное — командные достижения», — добавил игрок. 0

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