Бельгия провела почти идеальный чемпионат мира, считает Азар

Полузащитник сборной Бельгиизаявил, что футболисты его команды провели почти идеальный чемпионат мира.

Сборная Бельгии в субботу обыграла команду Англии в матче за третье место на чемпионате мира со счетом 2:0.

«Чувствую себя исключительно хорошо. Нам удалось добиться чего-то потрясающего за эти недели. Мы удовлетворены тем, что сделали на поле и за его пределами.

Дали бельгийцам возможность праздновать. Мы провели почти идеальный чемпионат мира, но теперь нужно смотреть в будущее. Впереди Евро-2020», — цитирует Азара «Р-Спорт».

Азар забил второй гол и был признан лучшим игроком матча. Впервые в истории бельгийцы заняли третье место на мировом первенстве.

«Возможно, я достоин звания лучшего игрока чемпионата мира, но главное, что наша команда смогла достичь такого уровня.

Футбол — это коллективный вид спорта. Мы играем не ради индивидуальных наград. Если меня выберут лучшим игроком чемпионата мира, это будет здорово, но главное — командные достижения», — добавил игрок. 0