ЧМ-2018. Бельгия — Англия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы сборныхна матч за третье место чемпионата мира-2018.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Шадли, Витсель, Де Брюйне, Тилеманс, Азар, Лукаку

Англия: Пикфорд, Стоунз, Магуайр, Джонс, Триппьер, Роуз, Дайер, Делф, Лофтус-Чик, Стерлинг, Кейн

Матч Бельгия — Англия пройдет в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 17.00. Главный арбитр матча — Алиреза Фагани из Ирана.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Бельгии. Коэффициент на ее победу — 2,20, тогда как на успех англичан — 3,10. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0