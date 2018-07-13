Делф: Мы продвинулись на ЧМ-2018 далеко, но не достигли желаемого результата

Полузащитник сборной Англиизаявил, что футболисты его команды не достигли желаемого на чемпионате мира в России, хотя и смогли далеко продвинуться по турниру.

Сборная Англии 14 июля в Санкт-Петербурге сыграет с командой Бельгии в матче за третье место. Англичане дошли до полуфинала чемпионата мира впервые с 1990 года.

«Надеюсь, на следующем турнире мы сможем продвинуться еще дальше.

Энергетику, которую я испытывал в "Манчестер Сити", испытываю ее и здесь, в составе сборной Англии. Такое ощущение, что из одного клуба я перешел в другой.

Играть за страну — огромная честь. Мы продвинулись далеко, но не достигли желаемого результата. Но это фантастический опыт, он потом нам послужит.

Для меня лично сезон фантастический. Я играл на позиции, на которой никогда не играл прежде. Мне кажется, мне предстоит еще проделать большую работу, чтобы развиваться.

Для меня этот сезон был лучшим. А то, что я в основном составе сборной — это лучший момент карьеры. Надеюсь, я смогу играть за "Манчестер Сити" и сборную Англии и дальше», — приводит слова Делфа «Р-Спорт». 0