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    Тилеманс: Матч за 3-е место на ЧМ будет для Бельгии делом чести

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    Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс заявил, что выиграть матч за третье место на чемпионате мира в России будет для его команды делом чести.

    Юри Тилеманс
    Юри Тилеманс
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    Сборная Бельгии сыграет с командой Англии в матче за третье место в Санкт-Петербурге 14 июля.

    «Матч за третье место будет делом чести. Конечно, мы расстроены проигрышем в полуфинале, все решил один гол.

    Я не хочу сейчас оценивать для себя этот турнир, но после длинного сезона чувствую себя хорошо. И думаю, мы провели хорошо этот чемпионат мира, мы проявили себя хорошо как команда.

    Конечно, я хочу сыграть с Англией, но решать будет тренер. Мы настроены бороться за победу в матче за третье место», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

    В четверг сборная Бельгии провела первую тренировку после проигранного полуфинала.

    На поле на тренировку из полевых игроков основного состава, сыгравшего в матче с французами, вышел изначально только Насер Шадли. 0

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