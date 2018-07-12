Тилеманс: Матч за 3-е место на ЧМ будет для Бельгии делом чести

Полузащитник сборной Бельгиизаявил, что выиграть матч за третье место на чемпионате мира в России будет для его команды делом чести.

Сборная Бельгии сыграет с командой Англии в матче за третье место в Санкт-Петербурге 14 июля.

«Матч за третье место будет делом чести. Конечно, мы расстроены проигрышем в полуфинале, все решил один гол.

Я не хочу сейчас оценивать для себя этот турнир, но после длинного сезона чувствую себя хорошо. И думаю, мы провели хорошо этот чемпионат мира, мы проявили себя хорошо как команда.

Конечно, я хочу сыграть с Англией, но решать будет тренер. Мы настроены бороться за победу в матче за третье место», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

В четверг сборная Бельгии провела первую тренировку после проигранного полуфинала.

На поле на тренировку из полевых игроков основного состава, сыгравшего в матче с французами, вышел изначально только Насер Шадли. 0