Черышев ставит самые высокие задачи в «Нижнем Новгороде»

Новый главный тренер «Нижнего Новгорода»рассказал, с чем столкнулся в первые дни работы.

«Ребята сейчас не готовы к предстоящему турниру. Я ожидаю сложности в начале сезона, связанные с тем, что команду готовил другой тренер. Мы настраиваем игроков на очень серьезный лад и работу.

Мы понимаем, что ставим самые высокие задачи и будет трудно, но, как говорится, мы залезли в подводную лодку, закрыли люк и нам оттуда деваться некуда. А со мной — тем более, я деспот.

У нас времени нет на подготовку, поэтому сейчас идут серьезные нагрузки. Ребята немого подустали, но сейчас все будущее в их руках», — приводит слова Черышева «Р-Спорт».

Ранее Черышев возглавлял саранскую «Мордовию», павлодарский «Иртыш», молодежную команду санкт-петербургского «Зенита» и нижегородскую «Волгу». 0