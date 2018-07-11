Дмитрий Черышев возглавил клуб ФНЛ

стал новым главным тренером выступающего в ФНЛ

Об этом сообщает официальный сайт нижегородского клуба. О деталях контракта не сообщается.

«Для меня большая честь и ответственность возглавить ФК "Нижний Новгород". Благодаря чемпионату мира по футболу команда будет выступать на новом прекрасном стадионе, в городе появились самые современные условия для развития футбола, о которых раньше можно было только мечтать.

Наша главная задача — использовать этот шанс по максимуму, завоевать своей игрой сердца нижегородцев, чтобы трибуны стадиона были заполнены. Приложу вместе с игроками все силы, чтобы подхватить ту позитивную футбольную волну, которая накрыла Нижний Новгород и всю нашу страну в эти летние дни», — сказал Черышев.

Напомним, ранее 49-летний специалист возглавлял «Волгу», молодежную команду «Зенита», «Иртыш» и «Мордовию», а также работал ассистентом тренера в «Севилье». 0