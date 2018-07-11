ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуТоп-3 качества Роналду, которые открыл переход в «Ювентус»
    Короче, ЧМ. 10 и 11 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 10:42
    • Дмитрий Черышев возглавил клуб ФНЛ
  • 09:37
    • Бейл после ухода Роналду решил остаться в «Реале»
  • 09:02
    • Погба посвятил победу над Бельгией детям, спасенным из пещеры в Таиланде
  • 08:49
    • «Челси» договорился с Сарри и согласовал трансфер Жоржиньо
    Все новости спорта

    Дмитрий Черышев возглавил клуб ФНЛ

    ФНЛ Футбол России Олимпиец Календарь ФНЛ
    Дмитрий Черышев стал новым главным тренером выступающего в ФНЛ «Нижнего Новгорода».

    Дмитрий Черышев
    Дмитрий Черышев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Об этом сообщает официальный сайт нижегородского клуба. О деталях контракта не сообщается.

    «Для меня большая честь и ответственность возглавить ФК "Нижний Новгород". Благодаря чемпионату мира по футболу команда будет выступать на новом прекрасном стадионе, в городе появились самые современные условия для развития футбола, о которых раньше можно было только мечтать.

    Наша главная задача — использовать этот шанс по максимуму, завоевать своей игрой сердца нижегородцев, чтобы трибуны стадиона были заполнены. Приложу вместе с игроками все силы, чтобы подхватить ту позитивную футбольную волну, которая накрыла Нижний Новгород и всю нашу страну в эти летние дни», — сказал Черышев.

    Напомним, ранее 49-летний специалист возглавлял «Волгу», молодежную команду «Зенита», «Иртыш» и «Мордовию», а также работал ассистентом тренера в «Севилье». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Франция убила игру, задушила Бельгию и вышла в финал
  • 02:24
    •
  • Прогноз
  • Хорватия — Англия
  • 2,10
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Федерер не заметит очередного соперника
  • Роджер Федерер — Кевин Андерсон. Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
  • Надаля ждет большой вызов
  • Хуан Мартин Дель Потро — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставки
  • 1,73
    •
  • «Астана» огорчит черногорских гостей
  • «Астана» — «Сутьеска». Прогноз и ставки
  • 1,99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фотогалерея ЧМ-2018. Франция — Бельгия 1:0Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2018, обыграв Бельгию 1:0. Фотогалерея Вчера в 22:24
  • 18:53
    • «Реал» объявил о переходе Роналду в «Ювентус»
  • 10:56
    • Роналдо: Мы все ждали от Неймара большего на ЧМ-2018
  • 10:31
    • Олич: Хорватия сейчас может обыграть любого соперника
    Фотогалерея ЧМ-2018. Хорватия — Англия. Перед матчем11 июля в Москве состоится второй полуфинал ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Англии. Накануне команды провели пресс-конференции и открытые тренировки. Фоторепортаж 01:24
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Фавориты идут дальше
  • 3,78
    •
  • 12:41
    • Гассиев не менял тренировки перед боем с Усиком
  • 12:27
    • Маротта: Роналду сам выбрал «Ювентус»
  • 12:19
    • Полузащитник ПСЖ перешел в «Дженоа»
    Луис Энрике призван вернуть славные времена для сборной Испании Футбол Луис Энрике: Оправданный риск для сборной ИспанииЛуис Энрике возглавил сборную Испании. Реакция прессы Вчера в 22:520
  • 10:21
    • Фердинанд: Скорость Мбаппе — это что-то незаконное
  • 22:56
    • Гол Юмтити бельгийцам вывел сборную Франции в финал ЧМ-2018
  • 11:54
    • Варан: Использовали недостатки бельгийцев
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие