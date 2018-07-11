«Вест Хэм» объявил о трансфере игрока сборной Украины

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Об этом официально сообщил английский клуб.

Ярмоленко поставил подпись под контрактом, который рассчитан на 4 года. Сумма трансфера официально не разглашается.

Украинский футболист успешно прошел медосмотр и присоединится к команде в четверг.

«Очень счастлив стать частью "Вест Хэма". Это большой клуб, и я рад возможности играть в Премьер-лиге, которая является лучшим чемпионатом в мире. Я знаю, что в "Вест Хэме" строится интересная команда, и я рад этому вызову», — сказал украинец.

Напомним, 28-летний Ярмоленко провел один сезон в «Боруссии», а до этого защищал цвета киевского «Динамо». 0