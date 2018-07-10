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    Саутгейт: Сборная Англии уже написала свою историю на ЧМ-2018

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда на чемпионате мира в России уже написала свою историю, дойдя до полуфинала.

    Гарет Саутгейт
    Гарет Саутгейт
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    Полуфинальный матч чемпионата мира между командами Англии и Хорватии пройдет на московском стадионе «Лужники» в среду.

    «Мы наслаждаемся этим турниром. У нас одна из самых молодых команд на чемпионате мира, и мы не знали, как далеко она может пройти.

    Но мы хорошо преодолевали тут все трудности, а их было немало, мы уже написали свою историю здесь. Впервые, к примеру, за многие годы выиграли в четвертьфинале.

    Десять лет у нас уже не было таких успехов», — сказал Саутгейт на пресс-конференции перед полуфинальной игрой с хорватами.

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выделил в составе англичан Стерлинга, отметив, что тот является очень быстрым футболистом.

    «Не удивлен, что хорваты опасаются Стерлинга. Рахим играет очень большую роль, мы высоко его ценим.

    Мы ожидаем от него вклада в предстоящий матч. Он очень опасен, в игре со шведами создавал угрозы.

    Менять особо ничего не надо в игре, если все получается. Возможно, футболистам надо постараться выходить на более высокий уровень игры.

    Давление, конечно, очень высокое, но нам надо уметь с ним справляться», — сказал Саутгейт агентству «Р-Спорт». 0

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