Саутгейт: Сборная Англии уже написала свою историю на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англиизаявил, что его команда на чемпионате мира в России уже написала свою историю, дойдя до полуфинала.

Полуфинальный матч чемпионата мира между командами Англии и Хорватии пройдет на московском стадионе «Лужники» в среду.

«Мы наслаждаемся этим турниром. У нас одна из самых молодых команд на чемпионате мира, и мы не знали, как далеко она может пройти.

Но мы хорошо преодолевали тут все трудности, а их было немало, мы уже написали свою историю здесь. Впервые, к примеру, за многие годы выиграли в четвертьфинале.

Десять лет у нас уже не было таких успехов», — сказал Саутгейт на пресс-конференции перед полуфинальной игрой с хорватами.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выделил в составе англичан Стерлинга, отметив, что тот является очень быстрым футболистом.

«Не удивлен, что хорваты опасаются Стерлинга. Рахим играет очень большую роль, мы высоко его ценим.

Мы ожидаем от него вклада в предстоящий матч. Он очень опасен, в игре со шведами создавал угрозы.

Менять особо ничего не надо в игре, если все получается. Возможно, футболистам надо постараться выходить на более высокий уровень игры.

Давление, конечно, очень высокое, но нам надо уметь с ним справляться», — сказал Саутгейт агентству «Р-Спорт». 0