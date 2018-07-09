«Ницца» намерена заблокировать трансфер Балотелли в «Марсель»

Переход форварда «Ниццы»в «Марсель» может не состояться.

Руководство «Ниццы» недовольно тем, что 27-летний итальянец без разрешения прошел медосмотр в «Марселе», и намерено не только оштрафовать игрока, но и заблокировать трансфер.

Технически срок контракта Балотелли с «Ниццей» уже истек, но, по условиям джентльменского соглашения, пункт об отступных за нападающего в размере 10 миллионов евро по-прежнему действует, утверждает Football Italia со ссылкой на Nice-Matin и RMC.

Кроме того, у «Ниццы» якобы есть опция продления контракта на один год.

Ранее сообщалось, что в «Марселе» Балотелли получит двухлетний контракт и сможет зарабатывать около 7 миллионов евро в год. 0