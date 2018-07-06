Абель Эрнандес близок к переходу в ЦСКА

Экс-нападающий «Халл Сити»продолжит карьеру в ЦСКА, утверждает журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт.

«Клуб "Васко да Гама" действительно искал информацию по поводу Абеля Эрнандеса, но даже не начинал переговоров с игроком.

Уругваец подпишет контракт с ЦСКА с зарплатой 3 миллиона евро в год и получит 5 миллионов евро в качестве подъемных», — написал Шмидт на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Эрнандес также вел переговоры с «Лидсом», однако английский клуб вышел из гонки за игрока из-за завышенных требований по зарплате.

В минувшем сезоне 27-летний уругваец провел 10 матчей в Чемпионшипе, забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу. 0