ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Головин и Денис ЧерышевГоловин в «Челси», Кутепов в «Фиорентине», а Смолов — в «Локо»
  • 07:30
    • Защитник сборной Бразилии выбыл до конца ЧМ-2018
  • 07:19
    • «Локомотив» хочет арендовать хавбека ПСЖ и выкупить Эдера
  • 07:05
    • Абель Эрнандес близок к переходу в ЦСКА
  • 23:56
    • «Локомотив» решил не продлевать контракт с Тарасовым
  • 23:31
    • Мугуруса не смогла защитить чемпионский титул на Уимблдоне
    Все новости спорта

    Абель Эрнандес близок к переходу в ЦСКА

    ЦСКА РФПЛ Футбол России Трансферы Календарь РФПЛ
    Экс-нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес продолжит карьеру в ЦСКА, утверждает журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт.

    Абель Эрнандес
    Абель Эрнандес
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Клуб "Васко да Гама" действительно искал информацию по поводу Абеля Эрнандеса, но даже не начинал переговоров с игроком.

    Уругваец подпишет контракт с ЦСКА с зарплатой 3 миллиона евро в год и получит 5 миллионов евро в качестве подъемных», — написал Шмидт на своей странице в Twitter.

    Ранее сообщалось, что Эрнандес также вел переговоры с «Лидсом», однако английский клуб вышел из гонки за игрока из-за завышенных требований по зарплате.

    В минувшем сезоне 27-летний уругваец провел 10 матчей в Чемпионшипе, забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Головин в «Челси», Кутепов в «Фиорентине», а Смолов — в «Локо»
  • 02:08
    •
  • Прогноз
  • Бразилия — Бельгия
  • 1,81
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли Франция Уругвай?
  • Уругвай — Франция. Прогноз и ставки
  • 2,00
    •
  • Уругвай не даст Франции разгуляться
  • Уругвай — Франция. Прогноз и ставки
  • 1,50
    •
  • «Ахмат» устоит против чемпиона Чехии
  • «Ахмат» — «Виктория Пльзень». Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эдинсон Кавани Футбол От Кавани до Рохо: символические сборные 1/8 финала ЧМ-2018Лучшая и худшая сборные первого раунда плей-офф Вчера в 12:550
  • 20:40
    • Хачанов победил Багдатиса и вышел в третий круг Уимблдона
  • 20:27
    • «Реал» объявил о трансфере защитника «Реал Сосьедада»
  • 07:43
    • Число Гран-при Формулы-1 в 2019 году может вырасти до 23
    Неймар Футбол Мальчик, который кричал «Волки!»Объясяем, почему смеяться над Неймаром легко, но глупо Вчера в 03:350
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Огонь в Нижнем Новгороде и Казани
  • 4,51
    •
  • 23:17
    • Лысенко победил в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги»
  • 23:01
    • Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне
  • 22:53
    • Дзагоев: Надеюсь, что в матче с хорватами сможем показать свой футбол
    Йерри Мина забил три важных гола для Колумбии на ЧМ-2018 Футбол Мина замедленного действияЧто стоит знать про открытие ЧМ-2018 Йерри Мину? 04/07/2018 в 21:370
  • 19:12
    • Дьяченко пробилась в третий круг Уимблдона
  • 18:56
    • Халеп вышла в третий круг Уимблдона
  • 18:40
    • Тите объявил стартовый состав Бразилии матч против Бельгии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие