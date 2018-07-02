Российский футбольный союз после победы сборнойнад(1:1, 4:3 по пенальти) и выхода в 1/4 финала ЧМ получит от ФИФА не менее 16 миллионов долларов, сообщает ТАСС.

Стало известно, сколько получит РФС после выхода сборной России в 1/4 финала ЧМ GettyImages 1500 Бесплатная ставка Забрать!

По итогам группового этапа турнира РФС заработал 12 миллионов (8 — за участие и 4 — за выход в плей-офф). Еще 4 миллиона долларов составили призовые за выход в четвертьфинал.

Общий призовой фонд чемпионата мира 2018 года, напомним, составляет 400 миллионов долларов. Это на 12 процентов больше суммы, которая была вручена командам по итогам ЧМ-2014 в Рио-де-Жанейро (358 миллионов).

Победителя турнира ожидает вознаграждение в размере 38 миллионов долларов, финалиста — 28 миллионов, а бронзового призера — 24 миллиона.

В четвертьфинале сборная России сыграет с хорватами. Матч пройдет 7 июля в Сочи. 0