Субашич: На игру датчанина Эриксена на ЧМ приятно смотреть

Вратарь сборной Хорватиизаявил, что игроки его команды не выделяют особо кого-то из сборной Дании, хотя он считает полузащитникафантастическим футболистом.

Матч сборных Хорватии и Дании в рамках 1/8 финала чемпионата мира пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.

«Кристиан Эриксен — фантастический футболист. На его игру приятно смотреть, он выступает за сильный клуб. Тем не менее, мы обращаем внимание на всю команду соперника, не выделяя кого-то одного.

Нынешний чемпионат мира показывает, что заведомых фаворитов нет. Все матчи получаются сложными. К 1/8 финала все команды разогнались до 200 км/ч — просто не будет никому. Надеюсь, мы сможем победить.

Рады ли мы, что не пришлось встречаться с Францией? Эта сборная — одна из пяти главных претендентов на победу в турнире.

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Однако датчане тоже очень сильны. Недаром они не проигрывают на протяжении 18 матчей подряд», — цитирует голкипера «Р-Спорт». 0