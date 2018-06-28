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    Нисино: Мы были удовлетворены счетом в матче ЧМ с поляками

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    Главный тренер сборной Японии по футболу Акира Нисино заявил, что его игроки были удовлетворены поражением с минимальным счетом от поляков в матче группового этапа чемпионата мира.

    Акира Нисино
    Акира Нисино
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    Сборная Японии уступила команде Польши в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу (0:1), но смогла пробиться в плей-офф благодаря победе колумбийцев над сенегальцами (1:0) в параллельной встрече.

    В конце игры японцы перекатывали мяч на своей половине поля под свист трибун.

    «Это было серьезное решение – играть на удержание мяча. Но что было бы, если бы пошло что-то не так? Мне нужно было убедиться, что на нашей половине поля ничего серьезного не произойдет.

    Конечно, мы не хотели позволить полякам сохранить победный счет. Пытались атаковать по возможности. Но важно было соблюсти баланс.

    В некоторой степени наши игроки были удовлетворены счетом 0:1. Я рассчитывал на результат другого матча.

    Я сказал своим игрокам действовать так. Наверное, я прав, раз мы вышли из группы. Может, меня кто-то осудит за такую игру, но у меня не было других планов.

    Я следил за игрой в параллельной встрече. знаю, что болельщики свистели. Сожалею, но я принял решение играть именно так, как мы играли», — сказал Нисино «Р-Спорт». 0

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