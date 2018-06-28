Мина: План тренера на матч с Сенегалом сработал

Ерри Мина
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Встреча группы Н между сборными Сенегала и Колумбии прошла в четверг в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу южноамериканцев.
Единственный мяч на 74-й минуте забил Мина, признанный лучшим игроком матча. Колумбийцы набрали шесть очков и вышли в плей-офф с первого места.
«Хочу, прежде всего, поблагодарить Бога за эту победу. План тренера сработал.
Жаль, что Хамесу пришлось уйти с поля, он так хорошо играет и всегда радует нас своей игрой. Но нам удалось преодолеть все трудности и победить.
Возможный пенальти и фол Давинсона Санчеса? Я убежден, что игрок моей команды старался сыграть в мяч. Мы все всегда так делаем», — цитирует игрока «Р-Спорт». 0