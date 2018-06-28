Мина: План тренера на матч с Сенегалом сработал

Защитник сборной Колумбиизаявил, что игроки его команды смогли преодолеть трудности и победить команду Сенегала в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча группы Н между сборными Сенегала и Колумбии прошла в четверг в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу южноамериканцев.

Единственный мяч на 74-й минуте забил Мина, признанный лучшим игроком матча. Колумбийцы набрали шесть очков и вышли в плей-офф с первого места.

«Хочу, прежде всего, поблагодарить Бога за эту победу. План тренера сработал.

Жаль, что Хамесу пришлось уйти с поля, он так хорошо играет и всегда радует нас своей игрой. Но нам удалось преодолеть все трудности и победить.

Возможный пенальти и фол Давинсона Санчеса? Я убежден, что игрок моей команды старался сыграть в мяч. Мы все всегда так делаем», — цитирует игрока «Р-Спорт». 0