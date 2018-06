Хавбек «Анжи» продолжит карьеру в США

Полузащитникпродолжит карьеру в клубе, который выступает во втором по силе дивизионе США (NASL), сообщает пресс-служба американского клуба.

В прошлом сезоне Поку сыграл всего в четырех матах и забил один гол в чемпионате России.

В сезоне 2016/17 26-летний ганец выступал за «Майями», в котором провел 49 матчей и забил 14 мячей. На счету футболиста также три поединка за сборную Ганы.

OFFICIAL: Rowdies announce the signing of midfielder Kwadwo @Poku. The Ghanaian midfielder most recently played in Russia for @fc_anji.

