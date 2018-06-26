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    Чорлука — в стартовом составе Хорватии на матч с Исландией

    ЧМ-2018. Исландия — Хорватия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Исландии Сборная Хорватии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы на заключительный матч группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сыграют сборные Исландии и Хорватии.

    Ведран Чорлука
    Ведран Чорлука
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    Матч 3-го тура группы D состоится в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 мск. Главный арбитр матча — Джюнейт Чакыр из Турции.

    Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Магнуссон, Й. Гвюдмунссон, Гюннарссон, Халльфредссон, Бьяднасон, Гильфи Сигурдссон, Финнбогасон.

    Хорватия: Л. Калинич, Едвай, Чорлука, Чалета-Цар, Пиварич, Модрич, Бадель, Перишич, Ковачич, Пьяца, Крамарич.

    Хорватия с 6 очками возглавляет группу D, Исландия с 1 очком на 3-й строке таблицы.

    Второе место в группе у команды Нигерии (3 очка), которая в Санкт-Петербурге сыграет с замыкающей таблицу с 1 очком Аргентиной (прогноз)

    Победитель группы D в 1/8 финала встретится с командой Дании, занявшей второе место в группа С.

    Финишировавшая второй в квартете D команда сыграет с победителем группы С — Францией.

    Букмекеры в матче отдают победу сборной Хорватии. Коэффициент на ее победу 1,91. Победа Исландии оценивается в среднем в 4,13. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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