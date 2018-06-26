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    Хорватия отправит Исландию домой

    Исландия — Хорватия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по футболу 26 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Исландии Сборная Хорватии
    Прогноз на Исландия — Хорватия
    Футболисты сборной Хорватии
    Во вторник, 26 июня, национальная команда Исландии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграет со сборной Хорватии. Встреча группы D, которая пройдет в Ростове, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Исландия — Хорватия.
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    Исландия

    Сборная Исландии стартовала на чемпионате мира с сенсации. Подопечные Хеймира Хадльгримссона смогли устоять в поединке против грозной Аргентины (1:1).

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Героем поединка стал голкипер скандинавской команды Ханнес Халльдоурссон, который отразил пенальти от Лео Месси в середине второго тайма.

    Во втором туре исландцы проиграли команде Нигерии со счетом 0:2. Дублем в составе африканцев отметился форвард ЦСКА Ахмед Муса.

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  • 15/06/2018

    • Проиграв нигерийцам «викинги» продлили свою безвыигрышную серию до шести матчей кряду. В этом отрезке скандинавы проиграли в четырех встречах и два поединка свели вничью.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Исландия сохраняет шансы на выход в плей-офф, но для этого ей нужно обязательно побеждать в предстоящем поединке (желательно с крупным счетом) и ждать подходящего результата в параллельном матче (минимальная виктория Аргентины).

    Хорватия

    Дружина Златко Далича демонстрирует на полях России 100% результат. Переиграв поочередно команды Нигерии (2:0) и Аргентины (3:0).

    С шестью очками хорваты возглавляют группу D и уже забронировали себе место в 1/8 финала ЧМ. Сборная Хорватии в последних пяти встречах одержала четыре победы и один раз проиграла.

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  • 14/06/2018

    • Тренерский штаб сборной Хорватии в поединке против Исландии планирует выпустит на поле далеко не основной состав. Но это, скорее всего, не увеличит шансы исландцев на успех, ведь даже полурезервный состав «клетчатых» может быть очень опасен.

    Оппоненты выступали в одной отборочной группе, в которой соперники обменялись победами. В Хорватии хозяева выиграли со счетом 2:0, а в Рейкьявике викторию праздновали исландцы — 1:0. Исландия заняла первое место в группе, опередив балканцев на два очка.

    Прогноз

    Исландия провалила матч против Нигерии (не смогла даже реализовать 11-метровый), но на решающий поединок исландцы будут настраиваться должным образом.

    Но и хорваты (даже резервным составом) доставят много проблем северянам и постараются одержать три победы в группе.

    Как мы считаем, хорваты на проиграют в этой игре и поединок не будет особо результативным. Наш прогноз — Хорватия не проиграет и ТМ 3,5 за 1,69.

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    Футбол. Прогноз на Исландия — Хорватия. Во вторник, 26 июня, национальная команда Исландии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграет со сборной Хорватии. Встреча группы D, которая пройдет в Ростове, начнется в 21:00 по московскому времени.
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