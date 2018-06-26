Австралия — Перу 0:1 после первого тайма

Сборнаяобыгрывает команду(1:0) после первого тайма заключительного матча группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

Матч квартета C проходит в Сочи. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев из России.

Австралийцы попытались захватить преимущество, но дальше центра поля им с мячом продвинуться чаще всего не удавалось. Перуанцам, в свою очередь, удалось забить в одной из контратак на 18-й минуте: Андре Каррильо после навеса от партнера пушечным ударом в касание отправил мяч в сетку ворот из пределов штрафной.

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В дальнейшем у австралийцев начало получаться создавать угрозу воротам соперника, но забить так и не удалось. В одном из эпизодов Трент Сейнсбери подставлял голову после подачи со штрафного, но не попал в створ ворот.

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