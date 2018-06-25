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    Гарри КейнДневник ЧМ-2018. Три гола Кейна, достижение Панамы и день рождения Месси
    Короче, ЧМ. 24 и 25 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 22:55
    • Сборная Польши проиграла Колумбии и лишилась шансов на выход в плей-офф
  • 19:51
    • Матч сборных Японии и Сенегала завершился результативной ничьей
  • 22:04
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    Короче, ЧМ. 24 и 25 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Панамы Сборная Японии Сборная Сенегала Сборная Польши Сборная Колумбии Сборная Уругвая Сборная России Футбол России Сборная Саудовской Аравии Сборная Египта Сборная Испании Футбол Испании Сборная Марокко Сборная Ирана Сборная Португалии Португалия Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

    Радамель Фалькао забил Польше, молодец какой
    Радамель Фалькао забил Польше, молодец какой
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    Что вчера?

    Много голов! 14 забитых в трех матчах. Вот как это было:

    Англия — Панама 6:1. Англичане разочаровали в игре с Тунисом, отыгрываться пришлось на Панаме.

    Государство на самом юге Северной Америки впервые приехало на ЧМ, потому на многое-то и не рассчитывало. Разве что, на первый в своей истории гол на турнире.

    И это удалось, потому пропущенные в свои ворота шесть расстроили не так уж и сильно (фото, видео).

  • И вот, что там было:
  • Никто не расстроился. Англия и Панама добились своих целей

    • Япония — Сенегал 2:2. Обе команды неожиданно одержали победы в первом туре. Еще более неожиданно в этой игре почти победил Сенегал, который совсем уж никто всерьез не воспринимал. Боевая ничья сыграла на руку и тем, и другим — записные аутсайдеры сохранили шансы на плей-офф перед последним туром (фото, видео).

    Польша — Колумбия 0:3. Проигравший выбывал, и этим «счастливчиком» оказалась Польша. Три совершенно заслуженных мяча отправили красно-белых домой досрочно (фото, видео).

    Это всё?

    Нет. Расстроили Мохамеда Салаха. Еще больше. Мало того, что он не пробился в плей-офф, так еще и заподозрил, что его использовали в политических целях в Чечне. Сначала об этом сообщил телеканал CNN, затем подтвердило агентство AP. Говорят, Салах может вообще уйти из сборной. Такие вот дела.

    Что сегодня?

    Начинается третий тур, потому по два матча параллельно два раза в день. Сначала группа A:

    Уругвай — Россия, 17:00. Обе команды уже в плей-офф, потому все, что надо решить — кому достанется первое место в группе, а кому — второе.

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    • Саудовская Аравия — Египет, 17:00. А эти обе уже вылетели, потому их матч не решает совсем ничего.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Следом группа B:

    Иран — Португалия и Испания — Марокко, 21:00. Команды родины мандаринов уже вылетела, а оставшееся трио разыграет два места в плей-офф. Испании и Португалии для выхода надо просто выиграть. Если исход иной, то начнутся нежелательные для них варианты с проходом Ирана.

  • Сейчас точно сделаю ставку! Поможете?
  • Ну а то! Прогнозы: Уругвай — Россия, Саудовская Аравия – Египет, Испания – Марокко, Иран — Португалия

    • Где смотреть?

    Уругвай — Россия: 16:40, Первый канал
    Саудовская Аравия — Египет: 16:45, Матч ТВ
    Испания — Марокко: 20:40, Первый канал
    Иран — Португалия: 20:45, Матч ТВ

  • Это всё? Хочу еще почитать про ЧМ!
  • Дневник ЧМ-2018. Три гола Кейна, достижение Панамы и день рождения Месси

    • Онлайн, статистика, история встреч и коэффициенты всех матчей — тут. Вчерашний выпуск «Короче, ЧМ» — здесь.

    Теперь вы знаете о ходе ЧМ всё. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить.

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