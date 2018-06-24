СМИ: Салах хочет уйти из сборной Египта из-за Кадырова

Полузащитник сборной Египтазадумался об отъезде из сборной Египта, сообщает CNN.

Причиной может послужить произошедшее с ним в Чеченской республике, где базируется команда во время чемпионата мира.

Президент Чечни Рамзан Кадыров на этой неделе встретился с 26-летним игроком и присвоил ему звание почетного гражданина республики. Впрочем, футболист считает, что его используют в политических целях.

Сборная Египта уже потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018 и последний матч на турнире проведет с Саудовской Аравией 25 июня.

Ранее сообщалось, что Салах отказался играть в заключительном матче группового этапа из-за конфликта с египетской федерацией.