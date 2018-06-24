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    • СМИ: Салах хочет уйти из сборной Египта из-за Кадырова
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    СМИ: Салах хочет уйти из сборной Египта из-за Кадырова

    Сборная Египта Чемпионат мира по футболу-2018 Между тем Скандалы Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник сборной Египта Мохамед Салах задумался об отъезде из сборной Египта, сообщает CNN.

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
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    Причиной может послужить произошедшее с ним в Чеченской республике, где базируется команда во время чемпионата мира.

    Президент Чечни Рамзан Кадыров на этой неделе встретился с 26-летним игроком и присвоил ему звание почетного гражданина республики. Впрочем, футболист считает, что его используют в политических целях.

    Сборная Египта уже потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018 и последний матч на турнире проведет с Саудовской Аравией 25 июня.

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