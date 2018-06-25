Сампаоли: Мы откроем новую страницу в истории аргентинского футбола

Главный тренер сборнойподелился ожиданиями от поединка противв заключительном туре группового этапа чемпионата мира.

«Завтрашний матч будет жизненно важным для нас. Обе команды могут пройти в плей-офф. На мой взгляд, этот матч будет очень привлекательным. После поражения от Хорватии прошло несколько дней, нам предстоит последний матч в группе. На кону стоит всё, ожидание возрастает. Ничего не могу разъяснить по поводу слухов. Я взял на себя ответственность за поражение от Хорватии, на следующий день уже думал только о победе над Нигерией. Сейчас фокусируюсь только на предстоящей встрече.

Виртуальный мир меня совершенно не волнует, но я понимаю, что люди вокруг причастны к нему. Тяжело отделять себя от него. Есть факты, которые нельзя изменить. Убежден, завтра мы откроем новую страницу в истории аргентинского футбола. В интернете тебя считают уголовником, если ты проиграл матч. Я сейчас не буду называть стартовый состав на завтра, даже игроки еще не знают. Но у меня есть полная уверенность, что Аргентина по-другому начнет относиться к этому чемпионату мира.

Нигерия играла двумя разными схемами на этом турнире. Мы готовы ко всему. Нигерийцы отлично физически подготовлены, очень выносливы. Я много говорю с игроками, хочу внедрить в их головы свои идеи. Но это частные беседы, я никогда не сделаю это достоянием общественности», — цитирует Сампаоли «Чемпионат».

Поединок Нигерия — Аргентина пройдет в Санкт-Петербурге 26 июня. Начало — в 21:00 по Москве.