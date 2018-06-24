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    Сборная Польши проиграла Колумбии и лишилась шансов на выход в плей-офф

    Польша — Колумбия 0:3, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Польши Сборная Колумбии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Польши потерпела крупное поражение от команды Колумбии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

    Радамель Фалькао
    Радамель Фалькао
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    Встреча группы H, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 0:3.

    «Кофейщики» вышли вперед на 40-й минуте, когда Хамес Родригес выполнил навес в центр вратарской, где точно головой пробил Йерри Мина, опередив Войцеха Щенсны.

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    • На 70-й минуте южноамериканцы удвоили свое преимущество. Хуан Кинтеро сделал пас вразрез на Радамеля Фалькао, который выскочил на свидание с Щенсны и пробил в дальний угол.

    Еще через пять минут победную точку поставил Хуан Куадрадо, который после передачи Хамеса убежал на Щенсны и спокойно пробил в правый нижний угол.

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    • После этого матча Колумбия с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице. Польша, не имеющая ни одного балла, прекратила борьбу за выход в плей-офф.

    В заключительном туре Колумбия сыграет с Сенегалом, а Польша – с Японией.

    ЧМ-2018. Группа H
    Польша – Колумбия – 0:3 (0:1)
    Голы: 0:1 – 40 Мина, 0:2 – 70 Фалькао, 0:3 – 75 КуадрадоПольша: Щенсны, Пишчек, Беднарек, Паздан (Глик, 80), Рыбус, Гуральски, Крыховяк, Зелиньски, Берешиньски (Теодорчик, 72), Ковнацки (Гросицки, 57), ЛевандовскиКолумбия: Оспина, Мина, Мохика, Арьяс, Санчес, Агиляр (Урибе, 32), Барриос, Кинтеро (Лерма, 73), Куадрадо, Хамес, Фалькао (Бакка, 78)Предупреждения: Беднарек (61), Гуральски (85)
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