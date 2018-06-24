Польша — Колумбия 0:3, обзор матча

Сборнаяпотерпела крупное поражение от командыв матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Встреча группы H, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 0:3.

«Кофейщики» вышли вперед на 40-й минуте, когда Хамес Родригес выполнил навес в центр вратарской, где точно головой пробил Йерри Мина, опередив Войцеха Щенсны.

На 70-й минуте южноамериканцы удвоили свое преимущество. Хуан Кинтеро сделал пас вразрез на Радамеля Фалькао, который выскочил на свидание с Щенсны и пробил в дальний угол.

Еще через пять минут победную точку поставил Хуан Куадрадо, который после передачи Хамеса убежал на Щенсны и спокойно пробил в правый нижний угол.

После этого матча Колумбия с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице. Польша, не имеющая ни одного балла, прекратила борьбу за выход в плей-офф.

В заключительном туре Колумбия сыграет с Сенегалом, а Польша – с Японией.