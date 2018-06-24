Кейн: Третий гол в ворота Панамы — один из самых важных в карьере

Форвардпрокомментировал результат матча группового этапа чемпионата мира против(6:1), в котором лидеру «Тоттенхэма» удалось оформить хет-трик.

«Не много игроков делают хет-трик в матче чемпионата мира, поэтому я забрал мяч себе. Мы довольны друг другом. Провели хорошую работу, продолжаем готовиться к следующей игре. Третий мяч — один из самых важных и красивых мячей в моей карьере. Пока у меня неплохо получается быть лучшим бомбардиром, надеюсь, это поможет моей команде побеждать. У нас впереди большой путь.

Знали, что панамцы будут агрессивными и им нельзя этого позволять. Мы играли правильно, наша дисциплина была на высоте. Я люблю играть и хочу продолжать делать это дальше, но решение тренера всегда обоснованно. Очень важно оставаться в форме, главное перенести мои сильные стороны на самые важные матчи», — цитирует Кейна «Чемпионат».

Заключительный поединок группового этапа англичане проведут против Бельгии 28 июня.