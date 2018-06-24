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    Кейн: Третий гол в ворота Панамы — один из самых важных в карьере

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Панамы Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Форвард сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал результат матча группового этапа чемпионата мира против Панамы (6:1), в котором лидеру «Тоттенхэма» удалось оформить хет-трик.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн
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    «Не много игроков делают хет-трик в матче чемпионата мира, поэтому я забрал мяч себе. Мы довольны друг другом. Провели хорошую работу, продолжаем готовиться к следующей игре. Третий мяч — один из самых важных и красивых мячей в моей карьере. Пока у меня неплохо получается быть лучшим бомбардиром, надеюсь, это поможет моей команде побеждать. У нас впереди большой путь.

    Знали, что панамцы будут агрессивными и им нельзя этого позволять. Мы играли правильно, наша дисциплина была на высоте. Я люблю играть и хочу продолжать делать это дальше, но решение тренера всегда обоснованно. Очень важно оставаться в форме, главное перенести мои сильные стороны на самые важные матчи», — цитирует Кейна «Чемпионат».

    Заключительный поединок группового этапа англичане проведут против Бельгии 28 июня.

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