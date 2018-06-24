Акинфеев: Допинг? Это глупо

Вратарьпрокомментировал мнение о том, что команда могла прибавить на домашнем мундиале только благодаря допингу.

«То, что касается темы допинга, – это глупо. Потому что сборную уже раз шесть проверяли перед чемпионатом мира, и в каждой игре берутся допинг-пробы после матча у двух футболистов. Поэтому опять не угадали люди.

Я думаю, что дело, понятно, в главном тренере. Он ставит какие-то цели, задачи, ставит игру, ставит модель игры. Ну, в большей степени, то, что я рассказал, это раскрепостились, и болельщики нас гонят. Потому что, действительно, играть на 80-тысячных "Лужниках", 80 тысяч в Питере, я думаю, что это кайф, драйв, я не знаю, как это назвать. Действительно, оно вот как окрыляет», — цитирует Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Заключительный поединок группового этапа Россия проведет против Уругвая 25 июня в Самаре. Начало — в 17:00 по Москве.