Очоа: Первостепенная задача — выиграть у Швеции

Вратарьпрокомментировал турнирные расклады после победы над(2:1).

«Для нас первостепенно выиграть у Швеции и занять первое место в группе. Мы понимаем, что у корейской команды своя скорость и динамика, у шведской — своя. Мы, возможно, поменяем расстановку на поле, с учетом скорости и динамики будет другая система. Но шведы тоже любят расстановку 4-4-2. Мы готовы применить любую систему, которая нам поможет.

Для нас ключевое — это получать радость от игры. Мы играем с характером. Я доволен физической формой, игрой, командой — каждый делает свою работу, играет на максимум, так гораздо легче победить», — цитирует Очоа ТАСС.

Матч Мексика — Швеция пройдет 27 июня в Екатеринбурге.