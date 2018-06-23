Мартинес: Не собираемся выбирать соперника по плей-офф в матче с Англией

Главный тренер сборной Бельгиизаявил, что в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Англии его команда будет играть на победу и не собирается выбирать себе соперника по 1/8 финала турнира.

Встреча группы G между сборными Бельгии и Туниса, состоявшаяся в субботу на стадионе «Спартак» в Москве, завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев. Игра с англичанами пройдет 28 июня.

«Разумеется, мы будем играть со сборной Англии на победу, мы не будем выбирать себе соперника по плей-офф.

У нас в составе 23 футболиста. Будет возможность предоставить игровую практику тем, кто не попадал в стартовый состав ранее.

Плюс надо говорить о том, что это чемпионат мира, турнир международных сборных, в которых собраны сильнейшие игроки своих стран.

Футбол наказывает тебя, если ты относишься к нему недостаточно профессионально. Важно выходить с правильным отношением к делу.

Команды в атаке действуют лучше, чем в обороне. Надо учитывать, что происходит внутри штрафной (площади). Вы видите, как много назначается пенальти.

При этом команды очень хорошо организованы, грамотно действуют на всех участках поля, поэтому так много матчей завершились с преимуществом в один забитый мяч.

Лукаку и дальше будет пытаться забить столько, сколько может. Но гораздо важнее то, как он относится к своим действиям на футбольном поле. Как он выкладывается и отдается игре.

Он игрок большого таланта. Он хорош, и он делает нашу команду лучше. Я ожидаю от него многого. Он отлично действует на той позиции, на которой играет.

Мы пытались играть в том стиле, в каком действуем обычно. Использовали высокий прессинг, менялись позициями, создавали свободные зоны в атаке.

Но это была другая игра в сравнении с Панамой. Мы создали множество моментов, вели с преимуществом в три гола.

Но мы все еще находимся в процессе. При этом я думаю, не стоит что-либо менять (в следующих играх)», — цитирует тренера «Р-Спорт».

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Мартинес сказал журналистам, что ключевыми факторами побед бельгийцев в двух матчах группового этапа на чемпионате мира в России стали напряженные тренировки в ходе подготовки к турниру и верная ментальность.

«Мы прекрасно организованы, у нас правильная ментальность, мы над этим работали. Я сегодня увидел команду, которая готова на жертвы ради общей цели.

Мы провели серьезную напряженную работу в последние недели перед турниром. И я вижу, что это дает результат.

Команда действует с правильным отношением к делу, и это тоже приносит результат. Победа в двух матчах и квалификация досрочно (в следующий раунд) были важны для нас.

Витсель, Карраско — это два игрока, к которым нужно относиться с осторожностью, поскольку они, например, выступают в Китае.

Можно было подумать, что их переезд в эту страну повлияет на их уровень, но мы видим, что это не так. Они все еще футболисты очень высокого уровня», — сказал тренер.