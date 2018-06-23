ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Мексики на домашнем ЧМ-1986Кто к нам с мячом придет? Мексика
    Короче, ЧМ. 22 и 23 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 19:53
    • Сборная Мексики обыграла команду Кореи на ЧМ-2018
  • 17:00
    • Бельгия в результативном матче разгромила Тунис
  • 20:06
    • Озил остался в запасе Германии на матч с Швецией
  • 19:28
    • Определен судья матча ЧМ-2018 Уругвай — Россия
    Все новости спорта

    Мартинес: Не собираемся выбирать соперника по плей-офф в матче с Англией

    Сборная Бельгии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Туниса Сборная Англии Футбол Англии Сборная Панамы Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Англии его команда будет играть на победу и не собирается выбирать себе соперника по 1/8 финала турнира.

    Роберто Мартинес
    Роберто Мартинес
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча группы G между сборными Бельгии и Туниса, состоявшаяся в субботу на стадионе «Спартак» в Москве, завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев. Игра с англичанами пройдет 28 июня.

    «Разумеется, мы будем играть со сборной Англии на победу, мы не будем выбирать себе соперника по плей-офф.

    У нас в составе 23 футболиста. Будет возможность предоставить игровую практику тем, кто не попадал в стартовый состав ранее.

    Плюс надо говорить о том, что это чемпионат мира, турнир международных сборных, в которых собраны сильнейшие игроки своих стран.

    Футбол наказывает тебя, если ты относишься к нему недостаточно профессионально. Важно выходить с правильным отношением к делу.

    Команды в атаке действуют лучше, чем в обороне. Надо учитывать, что происходит внутри штрафной (площади). Вы видите, как много назначается пенальти.

    При этом команды очень хорошо организованы, грамотно действуют на всех участках поля, поэтому так много матчей завершились с преимуществом в один забитый мяч.

    Лукаку и дальше будет пытаться забить столько, сколько может. Но гораздо важнее то, как он относится к своим действиям на футбольном поле. Как он выкладывается и отдается игре.

    Он игрок большого таланта. Он хорош, и он делает нашу команду лучше. Я ожидаю от него многого. Он отлично действует на той позиции, на которой играет.

    Мы пытались играть в том стиле, в каком действуем обычно. Использовали высокий прессинг, менялись позициями, создавали свободные зоны в атаке.

    Но это была другая игра в сравнении с Панамой. Мы создали множество моментов, вели с преимуществом в три гола.

    Но мы все еще находимся в процессе. При этом я думаю, не стоит что-либо менять (в следующих играх)», — цитирует тренера «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Мартинес сказал журналистам, что ключевыми факторами побед бельгийцев в двух матчах группового этапа на чемпионате мира в России стали напряженные тренировки в ходе подготовки к турниру и верная ментальность.

    «Мы прекрасно организованы, у нас правильная ментальность, мы над этим работали. Я сегодня увидел команду, которая готова на жертвы ради общей цели.

    Мы провели серьезную напряженную работу в последние недели перед турниром. И я вижу, что это дает результат.

    Команда действует с правильным отношением к делу, и это тоже приносит результат. Победа в двух матчах и квалификация досрочно (в следующий раунд) были важны для нас.

    Витсель, Карраско — это два игрока, к которым нужно относиться с осторожностью, поскольку они, например, выступают в Китае.

    Можно было подумать, что их переезд в эту страну повлияет на их уровень, но мы видим, что это не так. Они все еще футболисты очень высокого уровня», — сказал тренер.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Панаму накрыло молниеносными бельгийскими вундеркиндами
  • 19/06/2018 в 01:53
    •
  • Прогноз
  • Германия — Швеция
  • 1,74
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    Топ-10 самых мощных седанов до 40 000 долларовЛучшие альтернативы седана Toyota Camry в России
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Германия не допустит еще одного провала
  • Германия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1,74
    •
  • Германию прорвет в матче против Швеции
  • Германия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1,61
    •
  • У кого будут нити игры?
  • Англия – Панама. Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Александр Митрович Футбол Сербам придется играть на победу с бразильцамиВсе расклады по группе E перед стартом третьего тура группового этапа ЧМ-2018 08:570
  • 16:49
    • СМИ: Акинфеев заинтересовал «Наполи»
  • 16:07
    • На ЧМ-2018 установлен рекорд по количеству матчей подряд без нулевых ничьих
  • 15:41
    • Фарфан потерял сознание на тренировке сборной Перу
    Неймар Футбол Дневник ЧМ-2018. Спасение Бразилии, дубль Мусы и волевые швейцарцыО главных событиях девятого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 02:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Вторая победа «дьяволов»
  • 5,86
    •
  • 19:37
    • Куртуа: Надо отдать должное Тунису — они не стали закрываться
  • 19:24
    • Лукаку: Сборная Бельгии старается получать удовольствие от игры
  • 19:06
    • Джокович — второй финалист турнира в Лондоне
    Ахмед Муса Футбол «Суперорлы» наконец-то взлетелиПобеда сборной Нигерии над Исландией — в нашем обзоре прессы Вчера в 22:250
  • 14:59
    • Стуани: Сборная России показывает скоростной футбол
  • 17:53
    • Пекерман: Главное, что против Польши начнем матч 11 на 11
  • 17:39
    • Лукаку повторил достижение Марадоны
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие