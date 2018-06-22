Идову рассказал о повышенной мотивации в матче с Исландией

Защитник сборной Нигериипрокомментировал победу своей команды над Исландией (2:0) в матче ЧМ-2018.

«Мы очень много работали и вышли на этот матч с большей мотивацией. Игра с хорватами нас разбудила и мотивировала нас еще больше.

В первом тайме у нас не было ударов, а во втором тайме мы стали сразу же бить, и потом пошло-поехало. Ожидания от Аргентины у меня такие – это будет игра против извечного соперника, матч против лучшего игрока мира Лионеля Месси.

Понятно, что с турнирной точки зрения нас устроит ничья, но мы будем играть на победу. Мы попытаемся выиграть этот матч. У них сложные защитники, но если мы лишим их свободного пространства, то сможем справиться», — приводит слова Идову «Р-Спорт».