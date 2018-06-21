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    Трансфер украинского вратаря в «Реал» состоится в пятницу

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    Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов в четверг собирается посетить Мадрид для оформления перехода вратаря команды Андрея Лунина в «Реал».

    Андрей Лунин
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    Трансфер 19-летнего игрока сборной Украины в «королевский клуб» состоится в пятницу, сообщает «Команда №1».

    Ранее стало известно, что «Заря» получит за Лунина около 14 миллионов евро с учетом бонусов.

    «Предложение от "Реала" – правда. Но мы еще не подписали ни с кем контракт и мы не будем этого делать поспешно. Мы рады, но отдадим предпочтение клубу, где Андрей получит больше игрового времени, он не хочет сидеть на лавке. Мы примем решение быстро», – сказал отец Лунина в интервью CalcioNapoli24.it.

    Если трансфер состоится, то Лунин займет 10-е место в списке самых дорогих украинских игроков в истории (без учета бонусов).

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