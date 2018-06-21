Трансфер украинского вратаря в «Реал» состоится в пятницу

Генеральный директор луганской «Зари»в четверг собирается посетить Мадрид для оформления перехода вратаря командыв «Реал».

Трансфер 19-летнего игрока сборной Украины в «королевский клуб» состоится в пятницу, сообщает «Команда №1».

Ранее стало известно, что «Заря» получит за Лунина около 14 миллионов евро с учетом бонусов.

«Предложение от "Реала" – правда. Но мы еще не подписали ни с кем контракт и мы не будем этого делать поспешно. Мы рады, но отдадим предпочтение клубу, где Андрей получит больше игрового времени, он не хочет сидеть на лавке. Мы примем решение быстро», – сказал отец Лунина в интервью CalcioNapoli24.it.

Если трансфер состоится, то Лунин займет 10-е место в списке самых дорогих украинских игроков в истории (без учета бонусов).