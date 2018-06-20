СМИ: «Реал» приобрел голкипера сборной Украины

Андрей Лунин
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Переход 19-летнего голкипера сборной Украины в мадридский клуб был оформлен во вторник, официально о сделке объявят 21 июня.
По данным Elbernabeu, сделка уже завершена – сумма трансфера составит 9 миллионов евро, еще 4,4 миллиона украинский клуб может получить в виде бонусов. Marca называет сумму около 14 миллионов, не уточняя, с бонусами это или без.
Если трансфер состоится, то Лунин займет 10-е место в списке самых дорогих украинских игроков в истории (без учета бонусов).
Ожидается, что вратарь прибудет в расположение «Реала» к началу первого предсезонного сбора.
Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов ранее сообщил, что будущее голкипера может решиться в течение ближайших дней.