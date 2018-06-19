Короче, ЧМ. 18 и 19 июня

Что вчера?
Без сенсаций, но было интересно.
Швеция победила Южную Корею в Нижнем Новгороде силами нынешнего и бывшего игроков «Краснодара» 1:0 (фото, видео). Виктор Классон пенальти заработал, а Андреас Гранквист его реализовал. Гол оказался единственным, и вообще игра получилась так себе.
В группе G Бельгия уверенно разделалась с Панамой 3:0 (фото, видео). И хоть соперник был явно слабее, крупная победа заставляет присмотреться к бельгийцам более внимательно — на фоне невыразительной игры Аргентины, Бразилии и Германии повышаются шансы «темных лошадок».
Закрывал игровой день матч в Волгограде, проходивший в сложных условиях (об этом ниже). Англия обыграла Тунис 2:1 (фото, видео), но ценой невероятных усилий.
Уже на 12-й минуте Гарри Кейн вывел англичан вперед и, казалось, в ворота африканцев влетит целая авоська.
Но не влетела. Более того, Тунис умудрился с пенальти счет сравнять и героически его защищать весь второй тайм. Спас лицо Англии снова Кейн, забивший победный гол за несколько минут до финального свистка.
Что там в Волгограде?
Нашествие мошкоры! По словам местных жителей, такое происходит каждый год. Об этом знали заранее и приняли какие-то меры. Но именно в день игры мушек стало особенно много. Надеемся, англичане не назовут это причиной своей невнятной игры.
Что сегодня?
Сегодня снова играет сборная России! В 21:00 в Санкт-Петербурге начнется матч второго тура группы A против команды Египта.
Плохие новости: накануне в общей группе тренировался Мохаммед Салах — главная звезда египетского футбола, ставшая в этом году звездой общемировой, как Месси с Роналду.
Матч даст ответ, действительно ли сборная России что-то может или просто Саудовская Аравия, которой наши забили 5 мячей в первой игре, может еще меньше.
Что еще хуже: Египет (без Салаха) проиграл первый матч Уругваю, а потому проигрыш, или даже ничья, поставят под огромный вопрос дальнейшие турнирные перспективы команды. Будет страшно, но интересно.
А днем первый тур завершат в группе H. В 15:00 Колумбия сыграет с Японией. Ждем, что в Саранске зажгут звезды латиноамериканцев — Радамель Фалькао и Хамес Родригес. Японцам не позавидуешь.
А в 18:00 Польша сыграет с Сенегалом. Что ж, быть может, матч получится ярким и интересным.
Где покажут?
На шестой день ЧМ до трансляций дозрела «Россия-1». Тем, кто скучал по Владимиру Стогниенко и его заводным комментариям, приготовиться.
Колумбия — Япония — 14:45, Матч ТВ
Польша — Сенегал — 17:45, Матч ТВ
Россия — Египет — 20:45, Россия-1
Если вы пропустили предыдущий выпуск «Короче, ЧМ», восполнить пробел нужно тут. Онлайн, статистика, история встреч и коэффициенты всех матчей — здесь.
Теперь вы знаете о ходе ЧМ всё. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить.