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    Короче, ЧМ. 17 и 18 июня

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    Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

    Томас Мюллер
    Томас Мюллер
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    Что вчера?

    Состоялись еще три матча, команды забили всего четыре гола, без сенсаций не обошлось, что добавляет чемпионату мира интриги.

    Сербия выиграла у Коста-Рики 1:0 (видео, фото). Кейлор Навас в своих воротах сражался, как лев, но даже он оказался бессилен после великолепного удара Александара Коларова со штрафного. Точный удар защитника «Ромы» не только сделал его лучшим игроком встречи, но и гарантировал получение «Лады 4х4» от главы Самарской области. Вот о таком подарке он давно мечтал, сомнений нет.

    Сборная Германии в своем стартовом матче ЧМ-2018 потерпела минимальное поражение от Мексики (видео, фото), пропустив от Ирвинга Лосано. Немцы не смогли победить в своей стартовой игре мирового первенства впервые с 1986 года. Действующим чемпионам мира теперь стоит поднапрячься.

  • Хочу знать больше!
  • А король-то голый! Германия проиграла Мексике

    • Бразилия и Швейцария в очной встрече обменялись голами (видео, фото) Филиппе Коутиньо и экс-армейца Стивена Цубера. Неймар, изменивший прическу, активничал на поле, за что часто получал по ногам от суровых швейцарцев. К счастью, до финального свистка повторной травмы не получил, вроде бы.

  • Мне этого мало!
  • Неймар не смог зажечь, как Роналду

    • Это всё?

    Еще был неприятный инцидент, в который попали аргентинские болельщики. На них в Москве из окна свалился голый мужчина. В итоге двое иностранцев с травмами были госпитализированы, а выпавший мужчина, к сожалению, умер в реанимации.

    Что сегодня?

    Швеция – Южная Корея. В борьбу вступают шведы, не пустившие на мундиаль итальянцев. Противостоять им будут корейцы, которые накануне тренировались, сменив стартовые номера, чтобы запутать соперника – по лицам ведь их не различить! Включаем трансляцию из Нижнего Новгорода в 15:00.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Бельгия – Панама. Одна из сильнейших команд чемпионата против самой слабой. Что здесь интересного? На первый взгляд – ничего. Однако ЧМ-2018 постепенно обретает черты сенсационного, поэтому ожидать сюрприза можно даже от слабейших команд. Начало игры – 18:00.

    Тунис – Англия. Перед сном получим возможность понаблюдать за молодой командой Гарета Саутгейта, которой прочат некий прорыв на чемпионате мира. Посмотрим, справится ли она с «карфагенскими орлами».

  • Помогите сделать ставку!
  • Прогнозы: Швеция — Южная Корея, Бельгия — Панама, Тунис — Англия

    • Кстати, где смотреть?

    Швеция – Южная Корея — Матч ТВ, 14:45
    Бельгия — Панама — Матч ТВ, 17:45
    Тунис — Англия – Первый канал, 20:40

  • Это всё интересно, хочу ещё!
  • Дневник ЧМ-2018. Крах немецкой машины и щелчок по бразильскому носу

    • Онлайн, статистика, история встреч и коэффициенты всех матчей — тут.

    Теперь вы знаете о ходе ЧМ всё. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить.

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