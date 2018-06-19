Зеппельт: Допинг-проба Камболова была подменена в июне 2015 года

Журналист немецкого телеканала ARDзаявил, что допинг-проба защитника «Рубина»была подменена в июне 2015 года.

Зеппельт в своем материале на портале Sportschau ссылается на бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Родченков сообщил, что допинг-проба Камболова дала положительный результат на дексаметазон и была подменена.

Утверждается, что на момент сдачи пробы в крови Камболова концентрация дексаметазона, который разрешается принимать во внесоревновательный период, в несколько раз превышала норму.

По словам Зеппельта, ФИФА была в курсе этой подмены.

Напомним, что ФИФА изучила ситуацию с Камболовым и заявила, что у нее недостаточно доказательств, чтобы выдвигать обвинения в адрес футболиста.

Зеппельт также утверждает, что подозрительные пробы были у нескольких футболистов из текущего состава сборной России.

На запрос ARD о технологиях проверки в ФИФА ответили, что «все делается по рекомендациям WADA». В WADA же заявили: «Это вопрос к ФИФА, а не к нам».

Напомним, что после матча чемпионата России-2014/15 «Уфа» — «Рубин», прошедшего 30 мая, Камболов сдал положительную пробу на дексаметазон. Сам игрок объяснил, что врачи в больнице ввели ему этот препарат после отравления, что не запрещено WADA. Это произошло за три недели до положительного теста. Согласно данным Зеппельта, концентрация дексаметазона превышала подозрительную отметку в 15-20 раз.