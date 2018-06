В двигатель самолета, на котором летела сборная Саудовской Аравии, попала птица

В двигатель самолета, на котором сборнаялетела в Ростов-на-Дону на матч группового этапа чемпионата мира с, попала птица, из-за чего турбина загоралась в воздухе.

Экстренную ситуацию футболисты засняли на свои смартфоны.

Пострадавших в результате инцидента не было. Самолет сел на двух работающих двигателях. Во время приземления самолета в аэропорту Ростова-на-Дону тревога не объявлялась.

«Команда и обслуживающий персонал в полной безопасности и хорошо перенесли внештатную ситуацию, случившуюся с одним из двигателей самолета Airbus во время полета», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Саудовская Аравия встретится с командой Уругвая 20 июня.

📄| The Saudi Arabian Football Federation would like to reassure everyone that all the Saudi national team players are safe, after a technical failure in one of the airplane engines that has just landed in Rostov-on-Don airport, and now they’re heading to their residence safely.