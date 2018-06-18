ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси не лучшим образом начал ЧМ-2018Почему фавориты ЧМ-2018 теряют очки
    Короче, ЧМ. 17 и 18 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 23:03
    • Кейн принес Англии победу над Тунисом
  • 20:03
    • Бельгия уверенно обыграла Панаму
  • 22:40
    • Дзюба хочет, чтобы Салах сыграл против России
  • 22:31
    • Тротц покинул «Вашингтон» после чемпионского сезона
    Все новости спорта

    Хомич: Очень разгневан на «Амкар», нас обманули

    Амкар РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Экс-голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич раскритиковал руководство пермского клуба из-за ситуации с долгами по зарплате.

    Дмитрий Хомич
    Дмитрий Хомич
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «То, как к нам, футболистам, отнеслись в "Амкаре", объяснить тяжело. У меня накипело из-за этой ситуации с долгами и хочется высказаться. Желаю "Амкару" никогда больше не играть в премьер-лиге. Я по натуре не злой человек, но сейчас я очень разгневан на пермский клуб, где кормили завтраками и обещаниями. Футболисты и тренеры старались ради результата, сохранения прописки в премьер-лиге, а нас обманули, бросили», — приводит слова Хомича «Р-Спорт».

    «О том, что клуб закроется, мы знали еще месяц назад, после стыковых матчей с "Тамбовом". Начали звонить руководству, хотели узнать, что с деньгами, но трубки никто не поднимал. Как мне объяснить ребенку, что папа не зарабатывает деньги? Я не знаю, не хватает злости на "Амкар". Мы не украли эти деньги, мы их заработали потом и кровью», — также рассказал голкипер.

    Напомним, 18 июня стало известно, что «Амкар» прекращает свое существование.

  • По теме
  • Вся система российского футбола превращается в фарс
  • 10/06/2018 в 23:56
    •
  • Прогноз
  • Россия – Египет
  • 1,76
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    Самые ожидаемые электрические кроссоверы и внедорожникиСамые безопасные премиальные кроссоверы 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлят ли колумбийцы успешную серию против японцев?
  • Колумбия – Япония. Прогноз и ставки
  • 1,73
    •
  • Крепкие «львы» помучают «белых орлов»
  • Польша – Сенегал. Прогноз и ставки
  • 1,62
    •
  • Сдержат ли россияне отдохнувшего Салаха?
  • Россия – Египет. Прогноз и ставки
  • 1,76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сборная Сербии на ЧМ-2010 в Южной Африке Футбол Кто к нам с мячом придет? СербияЮгославский период, Синиша Михайлович и первый сербский мундиаль. История сборной Сербии на чемпионатах мира по футболу 12:030
  • 20:30
    • Салах перед матчем с Россией тренируется в общей группе
  • 20:01
    • Патрисиу продолжит карьеру в Англии
  • 19:36
    • Эль-Нени: Нужно побеждать сборную России, другого выхода нет
    Фотогалерея Тунис — Англия 1:2Сборные Туниса и Англии сыграли в Волгограде матч первого тура группы G ЧМ-2018. Англичанам с трудом удалось переиграть соперников. 21:48
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Панама не станет преградой для Бельгии
  • 4,46
    •
  • 22:57
    • Хомич: Очень разгневан на «Амкар», нас обманули
  • 22:09
    • Лукаку: Цели стать лучшим бомбардиром нет
  • 21:55
    • Тунис — Англия: команды обменялись голами
    Роджер Федерер Теннис Федерер и российское затишьеИтоги турниров минувшей недели в мировом теннисе 18:360
  • 19:23
    • Калинича исключили из состава сборной Хорватии на ЧМ-2018
  • 14:13
    • Черчесов: Победу над Саудовской Аравией мы уже забыли
  • 21:44
    • Южный проиграл Тиму на старте турнира в Германии
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие