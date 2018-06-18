Хомич: Очень разгневан на «Амкар», нас обманули

Экс-голкиперраскритиковал руководство пермского клуба из-за ситуации с долгами по зарплате.

«То, как к нам, футболистам, отнеслись в "Амкаре", объяснить тяжело. У меня накипело из-за этой ситуации с долгами и хочется высказаться. Желаю "Амкару" никогда больше не играть в премьер-лиге. Я по натуре не злой человек, но сейчас я очень разгневан на пермский клуб, где кормили завтраками и обещаниями. Футболисты и тренеры старались ради результата, сохранения прописки в премьер-лиге, а нас обманули, бросили», — приводит слова Хомича «Р-Спорт».

«О том, что клуб закроется, мы знали еще месяц назад, после стыковых матчей с "Тамбовом". Начали звонить руководству, хотели узнать, что с деньгами, но трубки никто не поднимал. Как мне объяснить ребенку, что папа не зарабатывает деньги? Я не знаю, не хватает злости на "Амкар". Мы не украли эти деньги, мы их заработали потом и кровью», — также рассказал голкипер.

Напомним, 18 июня стало известно, что «Амкар» прекращает свое существование.