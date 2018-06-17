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    Короче, ЧМ. 16 и 17 июня

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    Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    Что вчера?

    Вчерашний игровой день подарил четыре матча, судьи назначили сразу пять пенальти, два из которых оказались нереализованными.

    Сборная Франции добилась технологической победы над Австралией со счетом 2:1 (видео, фото). Первый гол «ле блё» забили с пенальти благодаря VAR, а второй – при помощи системы автоматического определения голов, ну и ноги Поля Погба, конечно.

  • Хочу знать больше
  • Тяжелая победа Франции над Австралией

    • Роналду стал героем второго игрового дня, а Месси – антигероем третьего! Лео не просто не привел свою команду к победе в игре с Исландией (видео, фото), но и не забил пенальти во втором тайме. Зато впервые на мировых первенствах отличился Серхио Агуэро, как и исландец Альвред Финнбогасон. Плохой старт Аргентины на ЧМ-2018, но время еще есть.

  • Хочу еще про Месси!
  • Магия Месси не сработала

    • Перу и Дания порадовали красивой игрой в Саранске. Инициативой владели латиноамериканцы, даже пенальти не забили, а вот скандинавы одним из немногочисленных моментов воспользовались (видео, фото).

    Хорватия победила Нигерию со счетом 2:0 (видео, фото) на фоне примерно равной игры. Модрич забил пенальти и был признан лучшим игроком встречи.

  • Мне этого мало
  • Стандартная победа Хорватии

    • Перуанск

    Именно так теперь можно называть столицу Мордовии, которая по самым скромным подсчетам приняла пару десятков тысяч болельщиков из Перу.

    Южноамериканцы прибыли в Саранск, чтобы поддержать своих футболистов в их дебютном матче на ЧМ-2018 и, нужно признать, им удалось создать свою уникальную атмосферу. Вот только это не помогло Джефферсону Фарфану и компании избежать поражения.

    Первая серьезная травма

    В матче Перу – Дания случилась первая на текущем мировом первенстве серьезная травма. Фарфан, пусть и неумышленно, но влетел коленом в ребра датчанину Вильяму Квисту. Для него текущий мундиаль подошел к концу.

    Неигровой травмой отметился форвард сборной Польши Аркадиуш Милик, который повредил руку во время посещения сочинского дельфинария, поскользнувшись на мокром полу. И зачем ему дельфинарий, если нужно готовиться к Сенегалу?!

    Это всё?

    Нет. В Москве произошло ДТП, в результате которого пострадали мексиканские болельщики. Водитель такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов! Версий инцидента сейчас много, так что перечислять их все просто бессмысленно. Радует, что обошлось без жертв.

    Что сегодня?

    Ожидаем три матча, два из которых вызывают повышенный интерес.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В 15:00 начинаем с разминочной игры Коста-Рика – Сербия в Самаре, а еще спустя три часа на поле «Лужников» выйдут действующие чемпионы мира: Германия сыграет с неуступчивой Мексикой. Это будет интересно!

    На ужин остаются Бразилия и Швейцария, которые начнут игру в Ростове-на-Дону в 21:00. Говорят, что Неймар еще не готов на 100 процентов, но сыграть должен.

  • Хочу сделать ставку! Поможете?
  • Прогнозы: Коста-Рика — Сербия, Германия — Мексика, Бразилия — Швейцария

    • Кстати, где смотреть?

    Коста-Рика – Сербия — Матч ТВ, 14:45
    Германия – Мексика – Первый канал, 17:40
    Бразилия – Швейцария – Первый канал, 20:40

  • Это всё интересно, хочу ещё!
  • Дневник ЧМ-2018. Не день Месси и пенальтисты-рекордсмены

    • Онлайн, статистика, история встреч и коэффициенты всех матчей — тут.

    Теперь вы знаете о ходе ЧМ всё. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить.

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