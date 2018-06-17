Менеджер сборной Египта: Салах сыграет с Россией

Мохамед Салах
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Форвард «Ливерпуля» получил травму в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). В стартовом матче ЧМ-2018 против Уругвая (0:1) он остался в запасе.
«Мохаммед в порядке. Его включили в состав команды. Он будет участвовать в следующем матче», — цитирует ТАСС Лехиту.
Также менеджер сообщил, что капитан команды Ахмед Фатхи, получивший травму на тренировке, также сможет принять участие в матче с Россией.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Встреча Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.