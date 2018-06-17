Кейн: С Роналду сложно соперничать, но я об этом не думаю

Капитан сборной Англиидал понять, что не думает о бомбардирском соперничестве с португальским нападающим

Роналду возглавил таблицу бомбардиров чемпионата мира-2018, сделав хет-трик в игре с Испанией (3:3).

«Нужно проверить, в какой состоянии будет газон. Насколько он окажется сухим — и насколько близок к тому идеалу, к которому мы привыкли. Мы хотели бы доминировать на поле.

После хет-трика Роналду давление есть, с Криштиану сложно соперничать. Но я не слишком много об этом думаю — концентрируюсь на себе и на моей команде. Надеюсь, мы не разочаруем», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Англичане откроют турнир в понедельник встречей со сборной Туниса в Волгограде, в группе G также выступают команды Бельгии и Панамы.