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    Кейн: С Роналду сложно соперничать, но я об этом не думаю

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    Капитан сборной Англии Гарри Кейн дал понять, что не думает о бомбардирском соперничестве с португальским нападающим Криштиану Роналду.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн
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    Роналду возглавил таблицу бомбардиров чемпионата мира-2018, сделав хет-трик в игре с Испанией (3:3).

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    • «Нужно проверить, в какой состоянии будет газон. Насколько он окажется сухим — и насколько близок к тому идеалу, к которому мы привыкли. Мы хотели бы доминировать на поле.

    После хет-трика Роналду давление есть, с Криштиану сложно соперничать. Но я не слишком много об этом думаю — концентрируюсь на себе и на моей команде. Надеюсь, мы не разочаруем», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Англичане откроют турнир в понедельник встречей со сборной Туниса в Волгограде, в группе G также выступают команды Бельгии и Панамы.

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